Avustralya'dan tartışmalı Kudüs kararı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini açıkladı.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİK TEL AVİV'DE KALIYOR, KUDÜS'E TİCARET VE SAVUNMA OFİSİ KURULACAK

Scott Morrison, Kudüs'de bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetti. Avustralya Başbakanı Kudüs'ün doğusunu Filistin'in başkenti olarak ancak iki devletli barış anlaşmasına varılmasının ardından tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE ABD VE GUATEMALA, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

RUSYA, BM KARARLARINA BAĞLILIĞINI KORUYOR

Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.