Avustralyalı şirket: Gelincikler üzerinde denenen burun spreyi koronavirüsü yüzde 96 azalttı

Avustralyalı biyoteknoloji şirketi Ena Respiratory, insan bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve griple daha iyi mücadele edebilmesi için geliştirdikleri bir burun spreyinin, hayvanlarda yapılan denemelerde, koronavirüsün büyümesini azalttığıını açıklad

Avustralyalı biyoteknoloji şirketi Ena Respiratory, insan bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve griple daha iyi mücadele edebilmesi için geliştirdikleri bir burun spreyinin, hayvanlarda yapılan denemelerde, koronavirüsün büyümesini azalttığıını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, dağ gelincikleri üzerinde yapılan denemede, aşılara ek olarak kullanılabilecek INNA-051 adlı spreyin, koronavirüs seviyelerini yüzde 96 azalttı.

Şirket, INNA-051'in toksisite çalışmaları ve denetleyici kurumların iznine bağlı olarak dört aydan kısa sürede insanlar üzerinde denenmeye başlanabileceğini belirtti.

Şirket, spreyi geliştirmek için 8 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Avustralya ve İngiltere hükümetleri de var.