  • BIST 1.371
  • Altın 463,729
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Avusturya Anayasa Mahkemesi’nden başörtüsü kararı

» »
Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek söz konusu yasağı iptal etti.
Avusturya Anayasa Mahkemesi’nden başörtüsü kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının eşitlik ilkesiyle bağlantılı olarak din özgürlüğü hakkını ihlal ettiği için anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Avusturya'da, Okul Eğitim Yasası 10 yaşını tamamlayana kadar çocukların başörtüsü de dahil olmak üzere dini veya ideolojik kıyafet giymesini yasaklıyordu.

Anayasa Mahkemesine, bu yasaya karşı iki aile tarafından yapılan başvuruda, aileler çocuklarını Sünni ve Şii İslamın gereklerine göre yetiştirdikleri ve bu yasağın din özgürlüğü hakkına "oransız bir saldırı" olduğu belirtilmişti. Başvuruyu değerlendiren Mahkeme bugün yaptığı açıklamada, başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek yasağı kaldırdı.

Kararda okul sisteminin şekillenmesi esnasında farklı din gruplarına eşitlik ilkesine göre davranılması prensibi hatırlatılarak, sistemin tolerans ve açıklık değerleri temelleri üzerine kurulduğu belirtildi. Kararda ayrıca bu yasak nedeniyle Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabileceği, eğitim almalarını zorlaştıracağı ve sosyal olarak dışlanmalarına neden olabileceği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, okullarda dinsel veya ideolojik nedenlerle çatışmalar olabileceği, ancak söz konusu yasağın okullardaki huzuru bozmayan başörtüsü takan kız çocuklarını da etkileyeceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'ye Göre 2020'de En Sıcak Kasım Ayı Yaşandı07 Aralık 2020 Pazartesi 15:05
  • “Türkiye aleyhindeki yaptırımlar için yoğun perde gerisi”06 Aralık 2020 Pazar 13:21
  • AP Milletvekili Marton Gyöngyösi: "Türkiye Olmadan Çözüm Sağlamak Çok Daha Zor"06 Aralık 2020 Pazar 12:39
  • 'Avrupa stratejik önceliğimiz' mesajı liderler zirvesi öncesi Brüksel'de nasıl karşılık buldu?06 Aralık 2020 Pazar 11:48
  • Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadeli de olacak05 Aralık 2020 Cumartesi 18:21
  • AB İle İngiltere Müzakerelerde Uzlaşı Sağlayamadı05 Aralık 2020 Cumartesi 12:02
  • BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor02 Aralık 2020 Çarşamba 22:31
  • Yunanistan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem02 Aralık 2020 Çarşamba 14:51
  • Yunanistan'daki Kovid-19 Verilerinin "Gerçeği Yansıtmadığı" İddiası01 Aralık 2020 Salı 16:20
  • Nazi devletini geri isteyen grup yasaklandı01 Aralık 2020 Salı 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti