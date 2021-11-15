Avusturya aşısızları eve kapattı

Avusturya artan Covid-19 vakalarına önlem olarak tam aşılanmamış 2 milyona yakın kişi için kapanma uygulamaya başladı.

Avusturya artan Covid-19 vakalarına önlem olarak tam aşılanmamış 2 milyona yakın kişi için kapanma uygulamaya başladı.

Başbakan Alexander Schallenberg kararı kolay almadıklarını ancak gerekli olduğunu belirtmişti.

Bugünden itibaren aşıları tamamlanmamış kişiler yalnızca işe gitmek ve gıda alışverişi yapmak gibi sınırlı nedenlerle evden çıkabilecek.

9 milyon nüfuslü ülkede her iki doz aşısını olanların oranı yüzde 65. Ülke aşılanmada Batı Avrupa’daki en düşük oranlardan birine sahip.

Vaka sayılarının da Avrupa’nın en yüksek ülkelerinden biri olarak seyrettiği Avusturya’da yedi günlük vaka oranı 100 binde 800’ün üstünde.

Aşısızlar için kapanma uygulamasının ilk etapta 10 gün sürmesi planlanıyor. Polis kamusal alanlarda denetim yaparak aşı durumuna göre kapanma kuralını ihlal edenlere ceza yazacak.