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Avusturya Başbakanı Kurz üzerindeki baskı artıyor

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"Yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un üzerindeki istifa baskısı artıyor.
Avusturya Başbakanı Kurz üzerindeki baskı artıyor

"Yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un üzerindeki istifa baskısı artıyor.

Kurz'un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) koalisyon ortağı Yeşiller'den de Başbakan'ın istifasını isteyen sesler yükseliyor.

Yeşiller partisinden Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, parlamentoda grubu bulunan diğer partiler ile yaptığı toplantı öncesinde Başbakan Kurz hakkında "çok ciddi, ağır suçlamalar" bulunduğunu belirterek, bu nedenle Başbakan'ın göreve uygunluğundan duyulan kuşkunun haklı gerekçeleri olduğunu ifade etti.

Yeşiller Grup Başkanı Sigrid Maurer de "Böyle birinin bu göreve uygun olmadığı son derece açık" ifadesine vurgu yaparak, koalisyonun devam edebilmesi için ÖVP'ye Kurz'un yerine "lekelenmemiş" bir ismi aday göstermesi çağrısında bulundu.

Yeşiller partisinden Sigrid Maurer ve Werner Kogler

Yeşiller partisinden Sigrid Maurer ve Werner Kogler

Kurz için güvensizlik oylaması

Gelecek Salı günü muhalefetin talebiyle özel gündemle toplanacak parlamentoda Kurz'a güvensizlik oylaması yapılacak. Ancak koalisyon ortağı Yeşiller'in söz konusu oylamada muhalefete destek verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kurz'un başbakanlığının düşürülmesi için 183 milletvekilinden 92'sinin güvensizlik oyu vermesi gerekiyor. Avusturya parlamentosunda ÖVP'nin 71 milletvekili bulunuyor. ÖVP'li vekillerin Kurz'a güvensizlik oyu vermesi beklenmiyor. Bu nedenle de 26 üyesi bulunan Yeşiller grubunun oylamada nasıl oy kullanacağı büyük önem taşıyor.

Salı günü yapılacak oylama öncesinde Kurz'un istifa edeceğine dair sinyal gelmedi. Parti teşkilat başkanlarının ve bakanların ardından ÖVP grubu da cuma günü Başbakan Kurz'a desteğini ortaya koyarak, Başbakan Sebastian Kurz olmadan ÖVP'nin hükümete katılımının ihtimal dışı olduğu mesajı verdi.

Başbakan Kurz da cuma akşamı yaptığı açıklamada istifası için bir neden olmadığını savunarak, ülkede siyasi istikrarı sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

Kurz hakkındaki suçlamalar

Avusturya'da savcılık Başbakan Kurz ve yakın çevresindeki kişiler hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Sebastian Kurz'un ekibinin, Kurz'un partide ve hükümette yükselmesini sağlamak için 2016 yılından beri kamuoyu yoklamalarında manipülasyon yaptığı ve para karşılığında medyada haberlerinin yaptırıldığı, bunun için de vergi gelirlerinin kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Kurz hakkındaki olumlu haberler karşılığında Österreich gazetesinin Maliye Bakanlığı'ndan kâr getirecek ilanlar aldığı öne sürülüyor. Çarşamba günü Başbakanlık'ta ve ÖVP genel merkezinde yapılan aramalara gerekçe olarak gösterilen suçlamaları Kurz ve ekibi reddediyor. Başbakan Kurz hakkında "İbiza skandalı"na ilişkin olarak meclis komisyonuna yalan ifade verme suçlamasıyla başlatılan soruşturma da halen devam ediyor.

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