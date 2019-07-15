Avusturya Dışişleri Bakanı: AB, bugün Türkiye'ye yaptırım kararı alacak

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, AB'nin Kıbrıs karasularındaki keşif faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama niyetinde olduğunu ve bugün bir dizi önlem alacaklarını söyledi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de konuşan Schallenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, "Bugün Türkiye'ye karşı bir dizi önlem alacağız. Avrupa Yatırım Bankası üzerinden daha az fon ve kredi sağlanacak, havacılık anlaşmasıyla ilgili müzakereler durdurulacak. Başka yaptırımlar da olabilir" dedi.

Schallenberg, Kıbrıs'a tam destek verdiklerini ifade etti.

'KIBRIS'IN TARAFINDAYIZ'

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, AB'nin Türk sondaj gemisinin Kıbrıs kıta sahanlığındaki eylemleri konusunda Kıbrıs'la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Roth şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin provokasyonu bizim hepimiz için kabul edilemez bir durum. Biz, Kıbrıs'ın tarafındayız. Tüm seçenekleri açık tutmamıza imkan sunan, uygun bir dengeleme taktiği bulduk; yaptırımlar. AB, bunu uygun bir zamanda istişare etmelidir."

Halihazırdaki birçok tartışma ve krize bir yenisinin eklenmeyeceğini umduğunu kaydeden Roth, "Türkiye, tehlikede bulunduğunu biliyor. Sondaj haklarıyla ilgili tüm bu konuların nihai olarak BM himayesinde netleştirilmesi gerektiği mesajını bir kez daha vermemiz önemli. Amacımız, tüm Kıbrıs'ın barış içinde birleşmesi" diye konuştu.

'DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ'

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bugünkü toplantının bu konunun istişare edilmesi için önemli olduğunu kaydeden Haavisto, "Finlandiya, bu krizin çözüm yolunun diplomasi olması gerektiğini düşünüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve Doğu Akdeniz konusunu ele almıştı.