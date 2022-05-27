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Avusturya enerji krizi nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin işi tehdit altında.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından, Avrupa ülkelerindeki doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarına yönelik panik artıyor.
Avusturya enerji krizi nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin işi tehdit altında.

Avusturya Sanayii Federasyonu Başkanı Georg Knill’e göre, neredeyse tüm gıda endüstrisi doğalgaz arzına bağlı.

Çelik üretiminin de büyük doğalgaz kapasiteleri gerektirdiğini belirterek, diğer sektörlerin de ciddi şekilde krizden etkileneceğini kaydetti.

Gazetenin aktardığına göre Knill, Avusturya hükümetinin Rusya’dan gaz tedarikinin kesilmesi durumunda bir planı olmadığını söyledi. 

Avusturya Sanayii Federasyonu tahminlerine göre yaklaşan krizden dolayı 300 bin kişinin işi risk altında.

Bu arada, basında çıkan haberlere göre, Avusturyalı enerji devi OMV gaz tedarikini ödemek için Rus Gazprombank’ta ruble hesabı açmaya hazırlanıyor.

Şirket, bir sonraki ödemesinin bu ay yapılacağını söyledi.

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