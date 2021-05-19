Avusturya, Erdoğan’ın açıklamaları üzerine Türk Büyükelçisi Ceyhun'u Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Viyana ve Ankara arasında, İsrail-Filistin krizi yüzünden çıkan gerginlik büyürken Avusturya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Türk Büyükelçisi Ozan Ceyhun’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, “Türk Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın absürt açıklamaları yüzünden Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Orta Doğu’daki çatışmanın ağızda köpürtülerek çözülmesi mümkün değil, ateşe benzin dökmek yerine, Türkiye'yi gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmaya acilen çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.
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