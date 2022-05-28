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Avusturya: Putin olumlu sinyaller verdi

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Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, telefonda görüştüğü Rusya lideri Putin’in mahkum değişimi ve yük gemilerinin Karadeniz’den çıkışıyla ilgili olumlu açıklamalar yaptığını aktardı.
Avusturya: Putin olumlu sinyaller verdi

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün açıklama yaparak Rusya lideri Vladimir Putin’in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz’den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu.

Dün öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna’daki savaş hakkında konuştuğunu belirten Nehammer, “Diyaloga girmek için her fırsatı değerlendirmek bizim aktif tarafsızlık politikası anlayışımızdır. Bu yüzden Başkan Putin’i aradım. Bir mahkum değişimine olumlu sinyaller verdi. Ayrıca Karadeniz’de malların hareketine izin vermek istiyor” açıklamasını yaptı.

“UKRAYNA’DAN ÇIKARILMASI GEREKEN TONLARCA BUĞDAY VAR”

Nehammer, telefon görüşmesinin spesifik olarak gıda güvenliği için yeşil koridorlar ve mahkumların değişimi ile ilgili olduğunu belirterek görüşmeyi “çok yoğun ve ciddi” olarak nitelendirdi. Şansölye ayrıca Putin’in görüşmede, Ukrayna’nın deniz limanları yoluyla tohum ve gıda ihracatına izin vermek için sinyaller verdiğini ifade etti.

Nehammer konuyla ilgili katıldığı basın toplantısında, Ukrayna’dan çıkarılması gereken milyonlarca ton buğday ve tahıl olduğunu vurgularken potansiyel bir gıda krizinin sonuçlarının, özellikle Ukrayna’dan yapılan ihracata büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Afrika ülkelerini ve Pakistan’ı etkileyeceğini belirtti.

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