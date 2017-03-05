Avusturya Türk siyasetçilere AB'de kampanya yasağı istiyor

Avusturya Başbakanı Christian Kern Türk siyasetçilerin yapacağı kampanya etkinliklerinin AB çapında yasaklanması çağrısında bulunurken, Türkiye'nin planladığı başkanlık sistemini eleştirdi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern Türk siyasetçilerin yapacağı kampanya etkinliklerinin AB çapında yasaklanmasının, Almanya gibi birlik üyelerinin tek başlarına Ankara'nın baskısı altında kalmasını engelleyeceğini belirtti.

Welt am Sonntag gazetesinde yayınlanan bir söyleşide Avusturya Başbakanı Kern, planlanan başkanlık sisteminin Türkiye'de hukuk devletini daha da zayıflatacağını, kuvvetler ayrılığını kısıtlayacağını ve AB değerlerini ihlal edeceğini söyledi. Kern "Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaklaştığı hukuk devleti zeminine tekrar dönmeli" çağrısında bulundu.

Kern, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması kararını "şoke edici" diye tanımlayarak, Ankara'nın "insan hakları ve demokrasi gibi temel hakları ayaklar altına aldığını" söyledi. Kern Ankara'ya Yücel'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakanı ayrıca Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili olarak da AB müzakerelerinin geçici olarak askıya alınmasından ziyade sonlandırılması ve Türkiye ile ilişkilere "AB üyeliği illüzyonu" olmadan yeniden yön verilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın perşembe akşamı Gaggenau’da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de pazar akşamı Köln ve ardından Frechen’da katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Türk yetkililer Almanya'nın kararının demokratik olmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Türk yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamalarda Almanya ve Hollanda'daki yetkililerin muhafetine rağmen her iki ülkede yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yetkilerinin genişletilmesinin oylanacağı 16 Nisan Anayasa referandumunda destek vermeleri için kampanyaya devam edeceklerini açıkladılar.

Türk bakanların Almanya'daki programlarının iptal edilmesi üzerine Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilimin ardından Başbakan Binali Yıldırım Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapmıştı.