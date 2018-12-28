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Avusturya'da 'AKP' yazılı plakası yasaklanan Türk'ün itirazı haklı bulundu: Kararlıyım, vermeyeceğim

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Avusturya'da yaşayan 66 yaşındaki Trabzonlu Mustafa Kantarcı, satın aldığı cipine AK Parti'yi simgeleyen harfler ile memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu 'KI AKP 61'yazılı özel plaka aldı.
Avusturya'da 'AKP' yazılı plakası yasaklanan Türk'ün itirazı haklı bulundu: Kararlıyım, vermeyeceğim

Avusturya makamları, Kantarcı'nın plakayı almasından 6 ay sonra siyasi olduğu gerekçesiyle plakayı iptal etti. Aracına başka bir plaka verilen Kantarcı, olayı yargıya taşıdı. Avusturya yargısı, Mustafa Kantarcı'yı haklı buldu ve sökülen özel plakasının iade edilmesine karar verdi. Kantarcı, geri aldığı plakasını yeniden otomobiline taktı.

 

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Mustafa Kantarcı, 1973 yılında çalışmak için gittiği Avusturya'ya yerleşti. Özel sektörde çalışan ve bir süre önce emekli olan Kantarcı, 2016 yılında satın aldığı cipine, AK Parti'yi simgeleyen harfler ile memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu 'KI AKP 61'yazılı özel plaka aldı. Avusturya makamları, 6 ay sonra Kantarcı'ya gönderdiği yazıda siyasi olduğu gerekçesiyle plakanın iptal edildiğini bildirdi. İtirazlarından sonuç alamayan Kantarcı, plakayı sökmek zorunda kaldı.

Aracına başka bir plaka verilen Kantarcı, olayı yargıya taşıdı. Avusturya yargısı, Mustafa Kantarcı'yı haklı buldu ve sökülen özel plakasının iade edilmesine karar verdi. Kantarcı, geri aldığı plakasını yeniden otomobiline taktı. Memleketi Trabzon'a gelen Kantarcı, bir süre sonra yeniden Avusturya'ya dönecek.

 

'PLAKAMI GERİ ALDIM'

Avusturya'da satın aldığı cipine özel plaka taktırdığını ancak plakasının siyasi olduğu gerekçesiyle söktürüldüğünü anlatan Mustafa Kantarcı, "AK Parti'ye sempatim olduğundan dolayı parti ve memleketimi simgeleyen özel plaka aldım. Plaka siyasi olduğu gerekçesiyle geri alındı. Dava açtım, sonunda plakamı geri aldım. Bazı baskılar görüyorum. Akrabalarım bana 'plakayı geri ver, başına bir şey gelir' dediler. Ama ben kararlıyım, vermeyeceğim" dedi.

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