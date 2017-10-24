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Avusturya'da aşırı sağla koalisyon

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Avusturya'da aşırı sağla koalisyon
Avusturya'da seçimlerin galibi ÖVP, aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı. Her iki parti de seçimler öncesi göçmen ve mülteci karşıtı söylemleriyle dikkat çekmişti.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan seçimlerin galibi Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmelerine başlayacağını açıkladı. ÖVP Genel Başkanı ve görevdeki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, bugün düzenlediği basın toplantısında FPÖ'yü koalisyon görüşmelerine davet ederek, görüşmelerin hızla başlatılacağını ve Noel öncesinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Parlamentoda temsil edilen tüm diğer partilerle yaptığı görüşmelerin ardından FPÖ'de karar kıldığını belirten Sebastian Kurz, FPÖ lideri Heinz-Christian Strache ile görüşmelerinde "Avusturya'yı birlikte değiştirmek ve siyaseti şekillendirmek yönünde güçlü bir irade gördüğünü" kaydetti.

Her iki parti de seçim kampanyalarında mültecilere yönelik kontrollerin sıkılaştırılması, iltica başvurusu reddedilen kişilerin hızlı bir şekilde sınırdışı edilmesi ve radikal İslamcılarla mücadele gibi vaatlerde bulunmuştu.

"Avrupa" vurgusu

Müstakbel Başbakan Sebastian Kurz, yeni hükümetle ilgili temel koşullardan birinin "net bir Avrupa rotası" olduğunu belirterek, "Avusturya sadece AB üyesi olduğumuzda değil, AB'yi güçlendirmek için aktif destek sağladığımızda güçlü olur" diye konuştu.

Seçimlerden yüzde 31.5'lik oy oranıyla en büyük siyasi güç olarak çıkan ÖVP'nin lideri Kurz, Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Aşırı sağcı FPÖ ise seçimlerde büyük bir çıkış yaparak oy oranını yüzde 26'ya yükseltmişti.

Koalisyonun kurulması durumunda aşırı sağcılar 15 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden hükümette yer alıyor olacak. ÖVP ve FPÖ 2000-2005 yılları arasında koalisyon yapmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın çekincesi

Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen'in aşırı sağcılarla koalisyon konusunda çekinceleri olduğu belirtiliyor. Der Standard gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın dışişleri ya da içişleri bakanlığının FPÖ'ye verilmesine sıcak bakmadığını, bu bakanlıklarda toplanan hassas verilerin FPÖ'nün eline geçmesine güvenilemeyeceği görüşünde olduğunu belirtti. FPÖ lideri Strache içişleri bakanlığının kendi partisine verilmesini koalisyon için şart koşmuştu.

Avusturya Yahudi Cemaati de FPÖ ile koalisyon planlarından rahatsız. Cemaat Başkanı Oskar Deutsch, muhafazakar ÖVP ve Sosyal Demokrat SPÖ partilerini aşırı sağcı FPÖ ile işbirliği yapmamaları konusunda uyarmıştı. Deutsch, Facebook hesabından yayınladığı açık mektupta, FPÖ'nün mavi olan rengine atıfta bulunarak, "Milliyetçi kurt mavi koyun postuna bürünse de bu doğasını değil, sadece görünüşünü değiştirir. ÖVP ve SPÖ kurdu ehlileştirebileceklerini sanıyorlarsa kendilerini aldatıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Nazilerin partisi

1955 yılında eski Naziler tarafından kurulan parti, 1986 yılında genel başkan olan Jörg Haider döneminde aşırı sağ ve yabancı düşmanı söylemle kamuoyunda ön plana çıktı. FPÖ 2000 yılında ÖVP ile koalisyon yapmış, o dönem Avrupa Birliği, FPÖ'nün koalisyon hükümetinde yer alması nedeniyle Avusturya'ya yaptırım uygulamıştı. 

2005 yılından bu yana Genel Başkanlık görevini yürüten 48 yaşındaki Heinz-Christian Strache seçmen tabanını genişletmek amacıyla radikal söylemlerden kaçınan ılımlı bir görünüm sergilemeye çalışıyor. Geçmişte aşırı sağ çevrelerle olan bağlantılarını "gençlik günahı" olarak nitelendiren Strache, Genel Başkan olarak parti içinde Nazilerin yüceltilmesine müsamaha göstermediğini vurguluyor. Strache, 20 yaşındayken Almanya'da 1989 yılında Neonazilerin düzenlediği bir etkinlikte kimlik tespiti için kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

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