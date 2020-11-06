Avusturya’da bir cami kapatıldı

Viyana’daki terör saldırısı sonrasında Avusturya’da bir cami ve bir cami derneği kapatıldı.

Viyana’daki terör saldırısı sonrasında Avusturya'da bir cami ve bir cami derneği kapatıldı. Der Standard gazetesinin haberine göre karar Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural ile yapılan toplantı sonrasında alındı. İki kuruluş, hukuki statüleri geri alınarak feshedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ile Kadın ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Susanne Raab konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

"Terörün hedefi toplumumuz içine, müslümanlarla müslüman olmayanlar arasına nifak sokmak" diyen Raab teröre karşı tam bir sertlik ve kararlılıkla gidileceğini söyledi. Raab birçok cephede mücadele verilmesi ve nefretin beslendiği zeminin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşındaki bir radikal İslamcı bir barda oturan kişilere ve restoran çalışanlarına ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 22 kişi de yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırganın Viyana'da iki ibadethaneyi sık sık ziyaret ettiğini belirten Susanne Raab bunlardan birinin Ottakring Hasner Caddesi'ndeki Melit İbrahim Cami Derneği diğerinin ise Meidling’deki Tevhid Camii olduğunu söyledi. Her iki kurumun da kapatıldığını belirten Raab bunun bir dine ya da din mensuplarına yönelik saldırı olmadığını, dini istismar eden radikallere karşı bir adım olduğunu belirtti.

IGGÖ Başkanı Ümit Vural da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Din özgürlüğü, ülkemizde istismarlardan korumamız gereken ve koruyacağımız yüce bir değerdir" ifadelerini kullandı. Vural "Dolayısıyla ilgili makamlarla istişare halinde bir caminin kapatılması talimatını verdik" dedi. Avusturya'da IGGÖ'ye bağlı yaklaşık 350 cami ve ibadethane bulunuyor. Kapatılan kuruluşlardan Melit İbrahim Cami Derneği'nin IGGÖ'ye bağlı olmadığı öğrenildi.

Almanya'da dört şüphelinin evlerine baskın

Viyana'daki saldırısı sonrasında Almanya'da da birçok kentte ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Osnabrück, Kassel ve Pinneberg'de dört şüphelinin ev ve işyerlerinde arama yapıldığını Twitter üzerinden duyurdu. BKA iki şüphelinin temmuz ayında saldırı zanlısıyla Viyana'da buluştuklarını açıkladı. Arama kararlarının Federal Adalet Mahkemesi tarafından verilirken gözaltına alınan bulunmuyor. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise dört kişiden üçünün zanlıyla internet üzerinden iletişim halinde olduğunu söyledi.