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Avusturya'da cami'ye çirkin saldırı

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Avusturya'da bir caminin dış duvarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı. Yetkililer, olayı güçlü şekilde kınadı ve saldırganın bulunması için inceleme başlatıldığını duyurdu.
Avusturya'da cami'ye çirkin saldırı

Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Sollenau’da bulunan Yeşil Cami’ye sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin caminin bulunduğu araziye izinsiz şekilde girerek, dış duvarlara İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler yazdı.

Cami yetkililerinin yaptığı açıklamada, İslam düşmanı saldırının en ağır şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkedeki bütün Müslümanlara ve din özgürlüğüne yapıldığının altı çizildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da saldırıyı en ağır şekilde kınadığını dile getirerek, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için inceleme başlattıkları bilgisini paylaştı.

Ceyhun, yetkililerin saldırganı en kısa sürede yakalayacağı inancında olduğunu belirterek, “Umarım bu olay, Avusturya’da toplumsal huzuru bozan son ırkçı saldırı olur” dedi.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ise cami derneğine “geçmiş olsun” ziyaretinde bulunarak, saldırıya ilişkin inceleme yaptı.

 

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