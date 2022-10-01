  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

» »
Avusturya’da enflasyon, eylülde yıllık yüzde 10,5’le son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10,5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Avusturya İstatistik Kurumunun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.

Avusturya'da enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,3 olmuştu.

MUHALEFETTEN İKTİDARA ENFLASYON TEPKİSİ

Avusturya’da Eylül 2021’de yüzde 3,3 olan enflasyonun çift haneye çıkması sonrasında muhalefet partileri, iktidara yönelik sert eleştirilerini artırdı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, enflasyon oranlarının bu seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu durumun kısa sürede değiştirilemeyeceğini kaydederek, hükümetin biran evvel daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.

Loacker, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, göz boyayan, geçici önlemlerin bir kenara bırakılarak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Ne Kadar26 Eylül 2022 Pazartesi 17:02
  • IMF’nin verdiği borçlar rekor seviyede25 Eylül 2022 Pazar 18:55
  • Dolar Sterlin Karşısında 37 Yılın Zirvesinde23 Eylül 2022 Cuma 14:25
  • Töre, tatbikata katıldı!22 Eylül 2022 Perşembe 17:30
  • Sterlin, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde16 Eylül 2022 Cuma 17:00
  • New York borsası sert düşüşle kapandı (Apple 154 milyar dolar eridi)14 Eylül 2022 Çarşamba 11:53
  • Altında son durum14 Eylül 2022 Çarşamba 08:50
  • Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,3 trilyon lirayı aşmış10 Eylül 2022 Cumartesi 12:14
  • Sterlin 21,25 liradan, dolar 18,31 liradan güne başladı09 Eylül 2022 Cuma 10:12
  • Brent petrol fiyatı düşüyor08 Eylül 2022 Perşembe 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti