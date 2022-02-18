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Avusturya'da Hükûmetin Türkiye'ye Yönelik Suçlamalarını İstihbarat Raporu Yalanladı

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Avusturya'da Hükûmetin Türkiye'ye Yönelik Suçlamalarını İstihbarat Raporu Yalanladı
Avusturya'da Hükûmetin Türkiye'ye Yönelik Suçlamalarını İstihbarat Raporu Yalanladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 10. bölgesinde Haziran 2020'de terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarına tepki gösteren Türk vatandaşları arasında yaşanan gerginliğe "Türkiye'nin müdahil olduğuna ilişkin" dönemin İçişleri Bakanı ve şu anki Başbakan Karl Nehammer'in iddiaları istihbarat raporunda yalanlandı.

Anayasayı Koruma Birimince her yıl hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda 2020’de yaşanan terör saldırısı başta olmak üzere, dini aşırıcılık, sağ ve sol radikal oluşumların faaliyetlerine yönelik analiz ve değerlendirmelere yer verildi.

Haziran 2020'de çoğunlukla Türk ve yabancıların yaşadığı başkentin 10. bölgesinde terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarına tepki gösteren Türkler arasında yaşanan gerginlik de raporda yer buldu.

Rapor Kurz ve ekibini yalanladı

Söz konusu gerginliğe ilişkin önceki Başbakan Sebastian Kurz başta olmak üzere dönemin İçişleri Bakanı ve şu anki Başbakan Nehammer’in "Türk istihbaratına bağlı kişilerin olaylara müdahil olduğuna ilişkin iddia ve siyasi söylemleri", raporda yapılan değerlendirmede yalanlandı.

Ulusal basında "Favoriten olayları" olarak adlandırılan gerginliğe ilişkin raporda, "olaylara herhangi bir dış istihbarat ya da devlet unsurunun müdahalesinin tespit edilmediği" bilgisine yer verildi.

Büyükelçi Ceyhun'dan sitem

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Favoriten olayları diye adlandırılan sokak gerginliği yaşandığında bize yönelik bazı açıklamalar o günlerde bizleri çok üzmüştü. Bu olayların yaşandığı günlerde özellikle davet edildiğim televizyon programlarında 'olaylarla hiçbir ilgimizin olmadığını' dile getirmiştim. 2020 yılı raporu da bu gerçeği bir kez daha belgelemekte. Türkiye ve Avusturya iki dost ülkedir ve hep böyle kalacaklardır." dedi.

İstihbarat raporunda söz konusu olaylara ilişkin herhangi bir dış müdahalenin olmadığı açık bir şekilde ifade edilmesine rağmen, raporun giriş yazısında Başbakan Nehammer'in bu olaya atıfta bulunması dikkati çekti.

"Siyasi malzeme"

Uzmanlar, iktidarın merkez sağ kanadı Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) söz konusu olayı siyasi malzeme yapmayı sürdürdüğü şeklinde yorumladı.

Ne olmuştu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü yandaşları, Haziran 2020'de kentin 10. bölgesinde kışkırtıcı eylemlerde bulunmuş, bu duruma o bölgede yaşayan çoğunluğu Türk, Arap, Çeçenlerden oluşan kişiler tepki göstermişti.

Bu gerginlikler üzerine dönemin iktidarının önde gelen isimleri Türkiye’ye yönelik diplomatik üslubu aşan ifadeler kullanmıştı.

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