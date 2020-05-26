Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirildi.



Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki corona virüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı.

Nakil yapılan kadının 8 haftadır koronavirüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.