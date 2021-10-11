  • BIST 1.412,270
  • Altın 504,93
  • Dolar 8,9380
  • Euro 10,3250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Avusturya’da Kurz sonrası hükümet şekilleniyor: Fransa Büyükelçisi Linhart Dışişleri Bakanı olacak

» »
Avusturya’da hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk skandalları sonrası istifa eden Başbakan Sebastian Kurz’un ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Avusturya’da Kurz sonrası hükümet şekilleniyor: Fransa Büyükelçisi Linhart Dışişleri Bakanı olacak

Avusturya’da hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk skandalları sonrası istifa eden Başbakan Sebastian Kurz’un ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kurz’un istifasının ardından Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Schallenberg’den boşalan göreve ise Avusturya’nın Fransa Büyükelçisi Michael Linhart geçecek.

Wolfgang Schuessel’in Başbakan olduğu dönemde dış ilişkiler danışmanı olan Linhart, Schallenberg’le aynı törende yemin ederek yeni Dışişleri Bakanı olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da trafik düzenlemesi: Cezalar 4 kat artıyor09 Ekim 2021 Cumartesi 19:02
  • Gürcistan'da 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi09 Ekim 2021 Cumartesi 12:41
  • Avrupa Birliği’nden Yunanistan’a göçmen tepkisi09 Ekim 2021 Cumartesi 09:44
  • Avusturya Başbakanı Kurz üzerindeki baskı artıyor09 Ekim 2021 Cumartesi 09:16
  • Fransa'da TÜSİAD da hedefte09 Ekim 2021 Cumartesi 09:03
  • Gürcistan’da mucize: Çöken binadan 8 saat sonra sağ kurtuldu09 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
  • Avrupa Lions Forumu KKTC'yi Yok Saydı, Türkiye'ye İşgalci Olmakla Suçladı09 Ekim 2021 Cumartesi 08:50
  • Nobel Barış Ödülü ifade özgürlüğü için mücadele eden iki gazeteciye08 Ekim 2021 Cuma 15:02
  • Avrupa’nın gaz çıkmazı: Rusya yine olağan şüpheli08 Ekim 2021 Cuma 14:01
  • Güney Kıbrıs dahil 12 AB ülkesi göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi08 Ekim 2021 Cuma 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti