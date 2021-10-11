Avusturya’da Kurz sonrası hükümet şekilleniyor: Fransa Büyükelçisi Linhart Dışişleri Bakanı olacak

Avusturya’da hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk skandalları sonrası istifa eden Başbakan Sebastian Kurz’un ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kurz’un istifasının ardından Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Schallenberg’den boşalan göreve ise Avusturya’nın Fransa Büyükelçisi Michael Linhart geçecek.
Wolfgang Schuessel’in Başbakan olduğu dönemde dış ilişkiler danışmanı olan Linhart, Schallenberg’le aynı törende yemin ederek yeni Dışişleri Bakanı olacak.
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