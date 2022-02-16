Avusturya’da Marttan İtibaren Kovid-19 Önlemlerinin Çoğu Kaldırılacak

Avusturya’da, Kovid-19’un Omicron varyantı etkisini sürdürmesine karşın iktidar, 5 Mart’tan itibaren salgınla mücadele kapsamında başvurulan önlemlerin büyük çoğunluğunu kaldırma kararı aldı.

Başbakan Karl Nehammer, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nehammer, virüsün hala hayatın bir parçası olduğunu ve salgınla mücadelenin sona ermediğini belirterek, 19 Şubat’tan itibaren uygulanacak, aşı yaptırmamışların da negatif test sonucuyla restoran ve tiyatro gibi kapalı alanlara girebileceğini yineledi.

Büyük etkinlikler sınırlama olmaksızın yapılacak

Salgın nedeniyle özgürlükleri kısıtlayan diğer uygulamaların büyük çoğunluğunun ise 5 Mart’tan itibaren kaldırılacağını kaydeden Nehammer, bu tarihten itibaren gece hizmet veren eğlence yerlerinin açılacağını, büyük etkinliklerin herhangi bir sınırlama olmadan yapılacağını söyledi.

Nehammer, maske zorunluluğunun ise belirli alanların dışında bireylerin kendi inisiyatifine bırakılacağını belirterek, hastane, yaşlı bakımevi, toplu taşıma ve günlük alışveriş ve ihtiyaçların karşılandığı market ya da eczane gibi kapalı alanlarda maskenin zorunlu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Aşı zorunluluğu kaldırılmadı

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da aşı zorunluluğunun kaldırılmayacağını, bu uygulamanın uzun soluklu bir stratejinin parçası olduğunu, özellikle sonbaharda olası bir yeni varyant ya da salgının yeniden etkili olması durumunda aşının sürecin hafif geçirilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Kapalı alanlara girişte, aşı, test aranmayacak

Mückstein, 5 Mart’tan itibaren hastane ve yaşlı bakım evleri dışındaki kapalı alanlara girişte aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğunun artık aranmayacağını bildirdi.

Ülkeye girişlerde aşı, iyileşmiş olma ve test şartının hala geçerli olduğunu kaydeden Mückstein, etkinliklerde yeme içme yasağının da bu tarihten itibaren sonlandırılacağını ifade etti.

Mückstein, ülke genelinde ücretsiz test imkanının mart sonuna kadar sunulacağını, testin ücretli olup olmamasının daha sonra kararlaştırılacağını dile getirdi.

Viyana'da bazı kısıtlamalar kalacak

Bu arada Viyana Eyalet Başkanı Michael Ludwig ise hükümetin aldığı kararlara rağmen Viyana'daki hastanelerde tedavi gören hasta sayısının hala çok yüksek olduğunu gerekçe göstererek, bazı tedbirlerin devam edeceğini açıkladı.

Ludwig, ülkenin geri kalanının aksine 19 Şubat'tan itibaren de restoranlarda aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulunun aranacağını, aşısızların bir müddet daha buralara girmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

5 Mart'ta gece hizmet veren işletmelerin Viyana'da da açılacağını dile getiren Ludwig, ancak buralara girişte aşı, hastalığı geçirmiş olma şartının zorunlu olacağını, duruma göre bunlara ek olarak negatif test sonucunun da talep edilebileceğini söyledi.

Ülkede son 24 saatte 38 bin 256 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 329 bin169'a çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak 14 bin 471'e yükseldi.