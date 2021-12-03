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Avusturya'da yeni başbakan da istifa etti

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Avusturya'da yedi hafta önce işbaşı yapan Başbakan Alexander Schallenberg görevden çekildiğini açıkladı.
Avusturya'da yeni başbakan da istifa etti

Avusturya'da yedi hafta önce işbaşı yapan Başbakan Alexander Schallenberg görevden çekildiğini açıkladı. Schallenberg, hakkındaki görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları nedeniyle 9 Ekim'de istifa eden ve bugün siyasetten çekildiğini açıklayan Sebastian Kurz'un yerine göreve gelmişti.

Schallenberg, muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) içinde Kurz'a yakın isimler arasında yer alıyordu. İstifasını Kurz'un siyasetten çekilme açıklamasından birkaç saat sonra sunması dikkat çekti.

"Partinin başına geçmeyi hiç düşünmedim"

İstifasının gerekçesini "Avusturya'nın en güçlü partisinde Başbakanlık ve parti genel başkanlığı görevlerini en kısa zamanda yeniden aynı ismin üstlenmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum" diye açıklayan Schallenberg, ÖVP'nin başına geçmeyi hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Schallenberg, parti yeni genel başkanını seçer seçmez Başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu vurguladı.

Sebastian Kurz'un hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Schallenberg, Kurz'un hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmek zorunda kalmasının ardından Başbakanlık görevini üstlenmişti. Schallenberg görevi devralmasının hemen ardından yaptığı açıklamada Kurz'a bağlı kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı. Avusturya'da Schallenberg'in Kurz'un "kuklası" olduğu ve Kurz kendini aklayana kadar yerine bakmak üzere görevi üstlendiğine dair yaygın bir kanı oluşmuştu.

ÖVP yönetimi yarın toplanacak

Avusturya medyası, ÖVP'nin başına İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in seçilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Koalisyon ortağı Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de Nehammer'i iyi bir muhatap olarak gördüğü mesajını verdi.

ÖVP yönetiminin, bugünkü açıklamasıyla genel başkanlıktan da çekilen Kurz'un halefini belirlemek üzere Cuma günü toplanması bekleniyor.

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