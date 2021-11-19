Avusturya'da Yeniden Sokağa Çıkma Kısıtlama Uygulanacak

Son dakika bilgilerine göre Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Avusturya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle ülke genelinde tam kapanmanın yeninden uygulanacak. Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, yeni dalganın önüne geçmek için bu önlemin alınması gerektiğini belirtti.

Schallenberg, "Kapanma en az 10 gün sürecek, 20 güne kadar devam edebilir" açıklamasında bulundu. Ayrıca Schallenberg, zorunlu aşı uygulamasının 1 Şubat’ta yürürlüğe girebileceğini söyledi.

"AŞILAMA İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir "saldırı" olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

AŞI ZORUNLULUĞU

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadesini kullandı.

AŞISIZLARA KISITLAMA BAŞLAMIŞTI

Ülkede 15 Kasım itibariyle aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmişti.

Pazartesiden itibaren 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Schallenberg, aşı yaptırmayanlara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulunmuştu.

Avusturya'da sert önlemlerin ardından günlük uygulanan aşı sayısı 20 binden 73 bine fırladı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 15 bin 145 yeni vaka kaydedilirken, 55 kişi hayatını kaybetti.