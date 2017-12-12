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Avusturya’daki patlamada bir kişi öldü

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Avusturya’daki patlamada bir kişi öldü
Avusturya'daki bir doğalgaz dağıtım istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Patlamanın teknik bir arıza nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Avusturya'nın Slovakya sınırı yakınlarındaki Baumgarten an der March kasabasındaki bir doğalgaz dağıtım istasyonunda patlama yaşandı.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, en az 18 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Tesiste çıkan yangın, 240 kişilik itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın yaşandığı tesisten tüm Avrupa'ya doğalgaz dağıtımı yapılıyordu.

Doğalgaz istasyonunu işleten Gasconnect adlı kuruluş, "tesisin kontrol altına alınmış durumda devreden çıkarıldığını" bildirdi.

Gasconnect, patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini belirtirken, polisten yapılan açıklamada kazanın teknik bir arızdan kaynaklanmış olabileceği duyuruldu.

Sabah yerel saatle 08.45'te meydana gelen patlamanın ardından bölgede alarm verilmişti. Tesisin olduğu alan giriş çıkışlara kapatılırken, halkın bölgeden uzak durması istenmişti.

Gasconnect şirketi, Almanya'ya doğalgaz dağıtımının etkilenmediğini, ancak İtalya ve Balkanlar yönünde bazı sıkıntılar yaşanabileceğini açıkladı. Kazanın meydana geldiği dağıtım istasyonundan 2015 yılında 40 milyar metreküp doğalgaz sevk edilmişti.

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