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Avusturya'dan Türk bakana giriş yasağı

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Avusturya'dan Türk bakana giriş yasağı
Avusturya, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin bir 15 Temmuz anma etkinliği vesilesiyle ülkeye girişine yasak getirdi. Karara bakanın olası ziyaretinin "Avusturya'daki kamu düzeni için tehdit oluşturması" gerekçe gösterildi.

Avusturya makamları, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir anma etkinliğine katılmak üzere Avusturya'ya gelmeyi planlayan Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkeye girişini yasakladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişini gerçekten de yasaklamış olduğunu teyit ediyorum" dedi.

Sözcü, söz konusu etkinliğin "çok büyük" olduğunu ve Zeybekci'nin olası ziyaretinin "Avusturya'da kamu düzeni ve güvenlik açısından tehdit oluşturacağını" söyledi.

Avusturya'nın kararı, Hollanda makamlarının cuma günü Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkelerine girişinin "arzu edilmediğini" açıklamasının hemen ardından geldi.

"Avusturya'nın tavrı ibret verici" 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın kararına tepki geldi. 

Bakanlık sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır" dedi. 

Müftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya makamlarının sergilediği tavrın ibret verici olduğunu da belirtti. 

Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler 15 Temmuz sonrasındaki dönemde gerilmişti.

Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istemesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da PKK yanlılarının gösteri yapılmasına izin verilmesi ve Viyana Havalimanı'nda "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin verildiğini biliyor musunuz?" yazılı bir ilan yayınlanması üzerine Türkiye, Viyana Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırmıştı.

Yaklaşık bir yıllık aradan sonra ise Ankara, Haziran ayında Viyana'ya yeni bir büyükelçi atandığını duyurmuştu.

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