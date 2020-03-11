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Avusturya'dan Yunanistan'a Sığınmacıları Durdurmak İçin Yardım

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Avusturya'dan Yunanistan'a Sığınmacıları Durdurmak İçin Yardım
Avusturya'dan Yunanistan'a Sığınmacıları Durdurmak İçin Yardım

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sığınmacıların girişlerini engellemek için Yunanistan'a finansal, askeri ve mühimmat yardımı yapılacağını söyledi.

Kurz, başkent Viyana’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ilişkilerinin mükemmel seviyede ve iki ülkenin benzer zorluklar karşısında aynı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Kurz, AB’nin sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan'ın yanında yer almasının memnun edici olduğunu dile getirdi.

YUNANİSTAN'A YARDIM

Kurz, Avusturya’nın AB sınırlarını korumak için bu ülkeye destek olacağını, Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) bünyesinde yer alan Avusturyalı görevlilerin Yunanistan’a destek için görevlendirildiğini ifade etti.

Yunanistan’a yapılacak ekipman ve personel desteğine de değinen Kurz, "Yunan polisinin sınırları korumasına en iyi şekilde destek olabilmek için özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik." şeklinde konuştu.

Kurz ayrıca, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara yönelik 1 milyon avro finansal yardımın da yapılacağını dile getirdi.

"AB VE TÜRKİYE’NİN YARARINA ORTAK BİR TUTUM SERGİLENMELİ" 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de görüşmenin çok olumlu geçtiğini, Avusturya’nın Yunanistan’a yapacağı yardımın çok memnun edici olduğunu ifade etti.

Miçotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıları düzensiz göçmenler olarak tanımlayarak, bu durumun sona erdirilmesi için AB’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

AB ve Türkiye arasında 2016’da yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin sığınmacıları durdurması gerektiğini savunan Miçotakis, bunun için de Türkiye’ye ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.

Miçotakis, bu görüşme öncesinde Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldiğini anımsatarak, "AB ve Türkiye’nin yararına ortak tutum sergilemek adına birkaç gün öncesine göre çok daha iyimserim." diye konuştu.

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