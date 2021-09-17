  • BIST 1.424,140
  • Altın 486,24
  • Dolar 8,5450
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Avusturya’nın AB Bakanından Güney Kıbrıs’a Destek

» »
Avusturya AB ve Anayasal Bakanı Karoline Edtstadler’in, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Maraş konusunda sergilediği “kışkırtıcı” tutum konularında, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.
Avusturya’nın AB Bakanından Güney Kıbrıs’a Destek

Avusturya AB ve Anayasal Bakanı Karoline Edtstadler’in, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Maraş konusunda sergilediği “kışkırtıcı” tutum konularında, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs’ta bulunan Edtstadler’in, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşme ve açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Edtstadler ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, AB Genel İşler Konseyi toplantısı, pandemi, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa’nın geleceğiyle ilgili konferans ve genişleme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazete, bu çerçevede, Hristodulidis’in daha önce Avusturya, İrlanda, Yunanistan, Macaristan, ve İspanya’nın imzaladığı Avrupa’nın Geleceği İle Alpach Bildirgesi’ni de imzaladığını yazdı.

Edtstadler, AB’nin, Güney Kıbrıs gibi yoğun mülteci akını sorunu yaşayan ülkeler için tedbirler alıp almayacağı şeklindeki bir soru üzerine, mülteci sorununun ileriki aylarda göğüslenmesi gerekeceğini çünkü bu konunun sona ermeyeceğini ve var olmaya devam edeceğini söyledi.

Konunun, ulusal yaklaşımlarla çözümlenemeyeceğini ancak AB olarak birlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Edtstadler, Avrupa’da siyasi sığınma sistemine gerek olduğunu, bu konudaki bir önerinin masada bulunduğunu ve derinlemesine bunun tartışılması gerektiğini de dile getirdi.

Ankara’nın “kışkırtıcı” faaliyetleri ve AB’nin bunu göğüslemede yeterli olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine ise Edstadler, AB olarak dayanışma göstermeleri gerektiğini belirtti ve İngiltere’nin üyelikten çıkması örneğini vererek, birlik içerisinde olunması ve tek sesle konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye kaynaklı mülteci akını konusundaki bir soruyu yanıtlayan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınının, toplum, halk ve hükümet için önemli bir baskı yarattığını söyledi. Hristodulidis ayrıca son yıllardaki uluslararası koruma talebinin artmasıyla Güney Kıbrıs’ın dördüncü yıl arka arkaya AB içerisinde en fazla başvuru alan ülke konumuna sahip olduğunu söyledi.

Hristodulidis, uluslararası başvuru sahiplerinin yüzde 80’nin ya Türkiye’den, ya da Rum Yönetimi’nin kontrolü altında olmayan bölge kuzeyden geldiğini de iddia etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın durumu Brüksel’e anlattığını ve toplu bir reaksiyon gösterilmesi konusunda da baskı yaptığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eserleri Güney Kıbrıs’ta İnfial Yaratan Resim Öğretmeni Hakkındaki Soruşturma Sonlandırıldı16 Eylül 2021 Perşembe 18:27
  • Güney Kıbrıs’ta Yerel Seçim Erteleniyor16 Eylül 2021 Perşembe 18:26
  • Akel’den Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) İçin Araştırma Talebi15 Eylül 2021 Çarşamba 12:47
  • Güney Kıbrıs'ta “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar”15 Eylül 2021 Çarşamba 12:43
  • Liman kazıları için Güney Kıbrıs'a Fransa'dan arkeolog heyet15 Eylül 2021 Çarşamba 12:40
  •  AKEL Genel Sekreteri Stefanu, ilk kez bugün Yunanistan’a gidiyor15 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Güney'de aşılanma oranı %7615 Eylül 2021 Çarşamba 12:38
  • Güney’de Çözüm Anketi14 Eylül 2021 Salı 18:30
  • Dünyada Ses Getiren Davada İngiliz Kadın Temyize Gidiyor14 Eylül 2021 Salı 18:28
  • Hapishane Kongo Uyruklulularla Doldu14 Eylül 2021 Salı 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti