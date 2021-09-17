Avusturya’nın AB Bakanından Güney Kıbrıs’a Destek

Avusturya AB ve Anayasal Bakanı Karoline Edtstadler’in, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Maraş konusunda sergilediği “kışkırtıcı” tutum konularında, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Avusturya AB ve Anayasal Bakanı Karoline Edtstadler’in, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Maraş konusunda sergilediği “kışkırtıcı” tutum konularında, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs’ta bulunan Edtstadler’in, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşme ve açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Edtstadler ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, AB Genel İşler Konseyi toplantısı, pandemi, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa’nın geleceğiyle ilgili konferans ve genişleme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazete, bu çerçevede, Hristodulidis’in daha önce Avusturya, İrlanda, Yunanistan, Macaristan, ve İspanya’nın imzaladığı Avrupa’nın Geleceği İle Alpach Bildirgesi’ni de imzaladığını yazdı.

Edtstadler, AB’nin, Güney Kıbrıs gibi yoğun mülteci akını sorunu yaşayan ülkeler için tedbirler alıp almayacağı şeklindeki bir soru üzerine, mülteci sorununun ileriki aylarda göğüslenmesi gerekeceğini çünkü bu konunun sona ermeyeceğini ve var olmaya devam edeceğini söyledi.

Konunun, ulusal yaklaşımlarla çözümlenemeyeceğini ancak AB olarak birlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Edtstadler, Avrupa’da siyasi sığınma sistemine gerek olduğunu, bu konudaki bir önerinin masada bulunduğunu ve derinlemesine bunun tartışılması gerektiğini de dile getirdi.

Ankara’nın “kışkırtıcı” faaliyetleri ve AB’nin bunu göğüslemede yeterli olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine ise Edstadler, AB olarak dayanışma göstermeleri gerektiğini belirtti ve İngiltere’nin üyelikten çıkması örneğini vererek, birlik içerisinde olunması ve tek sesle konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye kaynaklı mülteci akını konusundaki bir soruyu yanıtlayan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınının, toplum, halk ve hükümet için önemli bir baskı yarattığını söyledi. Hristodulidis ayrıca son yıllardaki uluslararası koruma talebinin artmasıyla Güney Kıbrıs’ın dördüncü yıl arka arkaya AB içerisinde en fazla başvuru alan ülke konumuna sahip olduğunu söyledi.

Hristodulidis, uluslararası başvuru sahiplerinin yüzde 80’nin ya Türkiye’den, ya da Rum Yönetimi’nin kontrolü altında olmayan bölge kuzeyden geldiğini de iddia etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın durumu Brüksel’e anlattığını ve toplu bir reaksiyon gösterilmesi konusunda da baskı yaptığını ifade etti.