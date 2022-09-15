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Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner'e, Adidas'a karşı karalama kampanyası suçlaması

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Dünyanın en güçlü medya yöneticilerinden Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner, çıkarları için Adidas hakkında karalama kampanyası yapmakla suçlanıyor.
Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner'e, Adidas'a karşı karalama kampanyası suçlaması

Döpfner'in spor üretici devinin pandemi döneminde şirketine kira ödemeyi bırakması sonrası, sipariş haberlerle markayı yıprattığı iddia ediliyor

Avrupa’nın en çok satan gazetesi Bild ile birlikte yine Almanya’da Die Walt, ABD’de Politico ve Business Insider gibi çok güçlü yayınları çatısı altında bulunduran Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner’in adı çok konuşulacak bir olaya karıştı.

CEO’luk görevinin yanı sıra Axel Springer’de 1 milyar euro değerinde yüzde 22 hissesi bulunan Döpfner, Berlin’in tarihi merkezindeki Münzstrasse’de büyük bir ticari binanın ortakları arasında. Pandeminin çok etkili olduğu 2020 Nisan’ında Döpfner’in ortağı olduğu binanın kiracılarından Adidas, işlerin durduğu gerekçesiyle kira ödemelerini donduracağını bina yönetimine bildirdi.

ADİDAS'IN ELEŞTİRİLER SERİ HABER SİPARİŞİ

Financial Times’ın haberine göre, Adidas’ın kararını öğrenen Döpfner çılgına döndü. Hemen Bild gazetesinin o dönemdeki genel yayın yönetmeni Julian Reichelt’i arayarak, “karlı bir şirketin böyle bir karar almasının serbest piyasa koşullarına uygun olmadığını, Adidas’ı eleştiren seri haberler yapılmasını” istedi.

KARAKTERSİZ VE AÇGÖZLÜ YÖNETİCİ SUÇLAMASI

Bild birkaç saat sonra internet sitesinde Adidas’ı eleştiren ilk haberini yayınladı. “Adidas’ın tutumunun karışıklık yaratacağı” gibi nispeten uygun bir dille başlayan haber kampanyası giderek sertleşti ve “Adidas’ın acımasızca hareket ettiği, şirketin efsane kurucusu Adi Dassler’in bıraktığı mirasa ihanet edildiği” gibi daha sert bir dil kullanılmaya başlandı. Köşe yazılarında Adidas CEO’su Kasper Rorsted “karaktersiz, açgözlü kapitalist ve güven ilkelerinin altını oyan bir yönetici” olarak suçlandı.

HABER KAMPANYASI SONRASI TEPKİ BÜYÜDÜ

Çok satan Bild’in haber ve yorumları kamuoyunda önemli etki yarattı. Bazı politikacılar boykot çağrısı yaptı, bu çağrılar bir bölüm Adidas müşterisi tarafından desteklendi. Alman Çalışma Bakanı Adidas’ın cezalandırılmasını istedi. Sosyal Demokrat milletvekili Florian Post sosyal medyada yayınladığı videoda Adidas tişörtü yakıp “Bir daha Adidas giymeyeceğim” mesajı verdi.

AXEL SPRİNGER: SUÇLAMALAR ABSÜRT

Financial Times’ın soruları üzerine bir açıklama yapan Axel Springer suçlamaların “absürt” olduğunu söyledi. Açıklamada “Olayın kamusal bir mesele olduğu, bir medya yöneticisinin bu tip meselelerin üzerine gitmek gibi bir sorumluluğunun bulunduğu, bugün olsa yine aynı şeyin yapılacağı” belirtilerek Döpfner savunuldu. Axel Springer “Döpfner’in Bild’in genel yayın yönetmenine olayı aktarırken binadaki sahipliğiyle bilgi verdiğini ancak haberde Döpfner’in konuyla ilgisinin yazılması gerekmediğini” öne sürdü.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ MEDYA YÖNETİCİLERİNDEN

Dönemin Bild genel yayın yönetmeni Reichelt, “kadın çalışanlara karşı yönetici gücünü kötüye kullanmak” suçlaması nedeniyle uzun bir soruşturma geçirmiş, geçen Ekim ayında görevine son verilmişti. Döpfner, Reichelt’in adının karıştığı bu olayı kapatmakla suçlanınca Alman Yayıncılar Birliği Başkanlığı’ndan istifa etmişti. Müzik yazarı olarak katıldığı Axel Springer Grubu’nun en büyük ortaklarından biri haline gelen ve şirketi yaklaşık 20 yıldır yöneten Mathias Döpfner, Rupert Murdoch’a ait NewsCorp’un CEO’su Robert Thompson ile birlikte dünyanın en güçlü iki medya yöneticisinden biri olarak anılıyor.

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