  • BIST 1.380
  • Altın 462,794
  • Dolar 7,6872
  • Euro 9,3396
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

“Ay Batarken” Oyunu Youtube’dan Seyirciye Sunuldu

»
Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Ay Batarken” adlı oyun, geçen hafta AKM’de gerçekleşen prömiyerin ardından Youtube’dan da seyirciye sunuldu. 
“Ay Batarken” Oyunu Youtube’dan Seyirciye Sunuldu

“Ay Batarken” Oyunu Youtube’dan Seyirciye Sunuldu

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Ay Batarken” adlı oyun, geçen hafta AKM’de gerçekleşen prömiyerin ardından Youtube’dan da seyirciye sunuldu. Paylaşımda: “Steinbeck’in, halkların bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerine bir örnek, belki de bir ışık olabilecek Ay Batarken adlı eseri, umudumuzla, sevgimizle, dayanışmamızla, kavgamızla yaşadığımızı bize bir kere daha hatırlatıyor.” ifadelerine yer veriliyor. Baraka Kültür Merkezi Youtube kanalından paylaşılan oyun,  John Steinbeck’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanmış ve korona koşullarında, küçük gruplar halinde çalışılarak film şeklinde montajlanmıştı.

Ekibin yeni oyunu Podacto (Radyo Tiyatrosu) şeklinde hazırlanıyor

Tiyatronun ışığında yeniden buluşana kadar evlere konuk olan Baraka Tiyatro Ekibi’nin geçmiş sezonlardaki oyunları da derneğin Youtube kanalından izlenebilir. Ekibin yeni sezon oyunları ise sokak tiyatrolarının yanı sıra Podacto (Radyo Tiyatrosu) şeklinde hazırlanıyor.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbaflı “Anılarla Vatansızların Zaferi” Adlı Kitabını Tatar’a Takdim Etti09 Aralık 2020 Çarşamba 17:02
  • Baraka Tiyatro Ekibi “Ay Batarken” Oyununu Video Formatında Tiyatro Severlere Sunacak09 Aralık 2020 Çarşamba 15:17
  • Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı?09 Aralık 2020 Çarşamba 10:05
  • Baraka Tiyatro Ekibi’nden Video Şeklinde Tiyatro Gösterimi: “Ay Batarken”08 Aralık 2020 Salı 14:42
  • Kıbrıslı Türk Besteci Ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın Eserleri CD’de Toplanıyor07 Aralık 2020 Pazartesi 14:30
  • Simge Sütşurup kendisine sipariş getiren virüslü kuryeyi savcıya ihbar etti04 Aralık 2020 Cuma 10:59
  • “KIFSAD Sanat Diyarı” açıldı02 Aralık 2020 Çarşamba 14:29
  • Baraka'da Fareler Ve İnsanlar İzlenecek02 Aralık 2020 Çarşamba 14:19
  • Hasan Çakmak’a Türk Dünyası Ödülü verildi01 Aralık 2020 Salı 14:13
  • Hasan Çakmak’a Türk Dünyası Ödülü Verildi01 Aralık 2020 Salı 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti