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Ay dede sanılandan daha yaşlı çıktı

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Ay dede sanılandan daha yaşlı çıktı
Dünya'nın uydusu Ay'ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ve yaklaşık 4,51 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

Los Angeles'taki California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları, 1971'teki Apollo 14 seferinde astronotların Ay'dan getirdiği taşları inceledi ve Ay'ın Güneş Sistemi'nin oluşumundan 60 milyon sonra doğduğunu buldu.

Şimdiye kadar Ay'ın Güneş Sistemi'nden 100-200 milyon yıl sonra oluştuğu varsayılıyordu.


UCLA araştırmacıları, Ay'ın yaşını belirlemenin Güneş Sistemi'nin ve Dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşumunu anlamada büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Apollo 14 ile Ay'a giden astronotlar Alan Shepard ve Edgar Mitchell, 9 saat geçirdikleri Ay yüzeyinden 42 kilogram taş ve toprak örneği toplamıştı.

Shepard ve Mitchell'in Dünya'ya getirdiği taş ve toprak örneklerinde zirkon mineraline rastlanmıştı.

Ay'dan getirilen taşlardan alınan zirkon parçacıklarını uranyum tarihleme yöntemini kullanarak inceleyen araştırmacılar, Ay'ın 4,51 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma, "Science Advanves" dergisinde yayımlandı.

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