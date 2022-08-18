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Ay, Dünya'dan koptu! Kesin bilgi....

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Bilim insanları, Ay’ın kökenine dair yeni bulgular elde etti ve bugüne kadar dile getirilen bir teoriyi ispatladı.
Ay, Dünya'dan koptu! Kesin bilgi....

İsviçre’nin ETH Zürih teknik üniversitesinden bilim insanları, Ay’ın 4.5 milyar yıl önce Dünya’nın Theia adlı Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışmasından doğduğu teorisini doğruladıklarını duyururken, Ay’dan kopan meteoritlerde bulunan helyum ve neon gazı, güneş rüzgarında bulunanlarla uyuşuyor.

Neondaki izotop oranlarını Dünya’nın mantosundaki neon izotoplarıyla karşılaştıran bilim insanları, her ikisinde birbirine çok benzediğini tespit etti.

Araştırmayla, bu benzerlik, Ay’ın bu gazları Dünya’dan “çaldığını” doğrularken, Ay ve Dünya’nın milyarlarca yıl önce bir bütün olduğunu gösterdiği de belirtildi.

1970’lerden sonra Ay’a gitmedikleri için çok az örnek toplayabilen bilim insanları bugüne kadar söz konusu teoriyi ispat edemezken, İsviçreli bilim insanları, NASA’nın Antarktika’daki koleksiyonunda bulunan, Ay’dan koparak Dünya’ya düşen meteoritleri inceleyerek söz konusu yeni bulgulara ulaştı.

 
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