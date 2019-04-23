“Ay. Mamas” Kilisesi Kutsal Emanetler SandığI Almanya'daki müzayedede bulundu

Güzelyurt’taki “Ay. Mamas” Kilisesi’ne ait olan ve 1974 Barış Harekatı’ndan sonra çalındığı iddia edilen kutsal emanetler sandığının, Almanya’daki bir şehirdeki müzayedede ortaya çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, geçtiğimiz Pazar Güzelyurt’taki Ay. Mamas Kilisesi’nde, paskalya yortusunun kutlandığı Büyük Pazar öncesindeki Pazar günü düzenlenen (Kiriaki ton Vaion-Lazarus Sunday) ayin çerçevesinde konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos, sandıktan söz ederken, Ay. Mamas ve diğer azizlerin emanetlerinin bulunduğu kutsal emanetler sandığının geçtiğimiz haftalarda bir müzayedede tespit edildiğini belirtti.

Kutsal emanet sandığının, müzayedede tespit edilmesinin ardından müzayedeye ara verilmesinin ve kutsal emanet sandığının müzayededen çıkarılmasının sağlandığını ifade eden Neofitos, eserin geri alınması için faaliyetler yürüten Rum Dışişleri Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve diğer ilgili birimlere teşekkürlerini sundu.

SANDIK BEDAVA VERİLECEK

Neofitos, müzayedeyi yürüten birimin, sandığın bedava olarak “Omorfo Metropolitliğine” verilmesine karar verdiğini de söyledi.

Kutsal emanet sandığının, Bizans sonrası döneme ait, kitap şeklinde ahşap olduğunu, ayrıca dış kısmının deriyle kaplı olduğunu yazan gazete, bu sandığın, müzayedenin en önemli parçası olduğunu ve buna büyük bir ilgi gösterildiğini de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca kutsal emanetler sandığının geri alınması amacıyla yetkililerin, Mayıs ayı içinde Almanya’ya gideceğini yazdı.