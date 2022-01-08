Ay misyonları: 2022'de neden herkes Ay'a gitmek istiyor?

Ay'a iniş açısından hiçbir hareketin olmadığı 2021'in tersine bu yıl oldukça hareketli geçecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis programını başlatacak ve astronotların gelecekte kullanacağı ekipman ve malzemeleri Ay'a ulaştırmak için bir dizi başka misyona da sponsorluk yapıyor.

Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu yıl Ay misyonları başlatacak. Bu ülkelere ek olarak bu yıl bazı özel şirketler de Dünya'nın uydusuna ulaşma yarışına katılacak.

Bunların hepsi mürettebatsız uzay uçuşları olacak ve çoğunlukla on yıldan kısa bir süre içinde Ay yüzeyinde sürdürülebilir bir insan varlığı için zemin hazırlayacaklar.

Ancak nihai hedef bu değil; Ay istasyonu hedefi, kızıl gezegen Mars'a mürettebatlı yolculuklar için atılan bir adım.