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Ay. Napa’da bıçak tehdidiyle soygun

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Güney Kıbrıs’ta 26-27 Haziran tarihlerinde “Ay. Napa” bölgesinde meydana gelen bir olayda 27 yaşındaki bir şahsın 29 yaşındaki bir kadının çantasından bıçak tehdidiyle parasını aldığı belirtildi.
Ay. Napa’da bıçak tehdidiyle soygun

Adamın daha sonra kadını zorla arabasına bindirdiğini ve bankamatiğe götürerek zorla para çektirdiğini de yazan Alithia gazetesi, 27 yaşındaki şahsın, jet-skisini çaldığı gerekçesiyle 37 yaşındaki bir şahıs tarafından yapılan şikâyetin ardından polis tarafından dün sabaha karşı yakalandığını belirtti.

Şahsın tasarrufunda 924 euro ele geçirildiğini ve bunun 29 yaşındaki kadından zorla aldığı paralar olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, zanlının sekiz gün göz altında kalacağını, polisin araştırmasının ise sürdüğünü ekledi.

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