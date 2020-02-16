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Ay Napa’da kafe kurşunlandı... Yaralılar var

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Ay Napa’da kafe kurşunlandı... Yaralılar var
Ay Napa’da kafe kurşunlandı... Yaralılar var

Ay Napa’da bir kafe kurşunlandı, açılan ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.

Rum radyosu bir işadamının hedef alındığı olayı cinayette teşebbüs olarak duyurdu.

Bu sabah saat 02.30 sularında Ay. Napa’daki ünlü bir kafeye yapılan saldırıda biri kadın 4 kişi yaralandı. Durumları ciddi olduğu ancak hayatî tehlikeleri bulunmadığı kaydedilen yaralılar Mağusa Rum devlet hastanesinde tedavi altına alındı. 

Rum polisini alarma geçiren silahlı saldırıda bir işadamının hedef alındığı da ilk bilgiler arasında. İşadamının saldırıdan az önce olay yerinden ayrıldığı, saldırı sırasında mekanda 6 kişi bulunduğu kaydedildi.

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