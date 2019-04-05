Ay.Napa’da otel inşası tartışması

Ay.Napa’daki Greko Burnu’na, Natura koruma altındaki bölgeden bir kilometre uzaklıktaki mesafeye, hotel inşa edilmesi için onay verildiği belirtildi.

Ay.Napa’daki Greko Burnu’na, Natura koruma altındaki bölgeden bir kilometre uzaklıktaki mesafeye, hotel inşa edilmesi için onay verildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Çevre Dairesi’nin, nadir kuş türlerine ve bitkileri barındıran koruma altındaki Natura bölgesinden bir kilometre uzaklıktaki mesafeye, Greko Burnu’na hotel inşa edilmesine onay verdiğini yazdı.

Gazete söz konusu iznin, çevreye yönelik etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılmaksızın verildiğine dikkati çekti.

Çevre Dairesi’nin, karar vermeden önce Eski Eserler Dairesi, Jeoloji ve Su İşleri Dairesi’nin görüşlerini talep ettiğini yazan gazete önerilen projenin, Vinantale Ltd’e ait 4 yıldızlı, 264 oda kapasiteli bir otel inşa edilmesiyle ilgili olduğunu yazdı.