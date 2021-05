Ay'a 2025'ten önce gidilmeli: Uzayda havalar bozacak

Amerikalı astronot Neil Armstrong 1969 yılında Ay'da yürüyerek bir ilke imza atmıştı. 1972 yılından sonra insanlı Ay görevleri gerekli görülmediği için yapılmadı.

Ancak bilim insanları 50 yıldan uzun bir süre sonra yeniden Ay'a gitmenin hazırlıklarını yapıyor.

Ancak bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi. İnsanlı Ay görevlerinin 2025 yılından önce yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde uzaydaki hava şartları astronotlar için ölümcül olabilir.

150 yıllık geomanyetik veriler incelendiğinde 2025 yılından sonra uzayda Güneş fırtınaları başlayacak.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı bir sonraki Güneş döngüsünde fırtınaların ne zaman yaşanacağını modelledi.

Araştırma ekibinden Mathew Owens, şu an yaşadığımız döngünün 2019'da başladığını söyledi. Owens, 11 yıl süren döngünün 2025'te tepe noktasına ulaşacağını aktardı.

New Scientist'te yer alan bilgilere göre Owens, "Bu büyük olaylar bizi şaşırtabilir. Bunlar her an ortaya çıkabilecek nadir olaylar ancak bazı durumlarda ortaya çıkmaları daha olası. Eğer astronotların sağlığını korumak istiyorsanız bazı zamanlar diğerlerinde göre daha iyi. Günü gününe bilemezseniz dahil fırtınalı dönemler ve sakin dönemler bulunuyor" dedi.

1972 YILINDAKİ TEHLİKE



Apollo 16 ve Apollo 17 görevlerini yürüten astronotlar Güneş fırtınasına maruz kaldılar.

1972 yılındaki Ay yürüyüşü sırasında astronotlar zarar görmedi ancak uzay mekiğinin içindeyken bile kanser tehlikesinin yüksek olduğu aktarıldı.

NASA liderliğinde yürütülen Artemis programına göre 2024'te Ay'a insanlı görevler başlayacak.

Eğer geç kalınırsa uzaydaki fırtınalar nedeniyle Ay'a gidiş birkaç yıl daha ertelenebilir.

NASA'nın yeni görevlerine adını veren Artemis, Yunan tanrısı Apollo'nun kardeşi.