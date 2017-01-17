Ay'a çıkan son insan hayatını kaybetti

ABD’li astronot Gene Cernan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cernan, Ay’a çıkan son insandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), emekli astronotun “kaybından dolayı büyük üzüntü” duyduğunu açıkladı.

Cernan, Ay’a iki defa gitmeyi başaran dünyadaki üç insandan biriydi. 1972 yılında Ay yüzeyine ayak izini bırakmış ve böylece dünyanın uydusuna şu ana kadar çıkmayı başaran en son insan olmuştu.

Cernan Ay’dan ayrılmadan önce, “Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla birlikte geri döneriz” demişti.

Toplamda üç kez Ay’a gitti

O dönemde Ay’a giden Apollo 17 görevinin de komutanıydı.

Ay yüzeyinde bugüne kadar 12 kişi yürüyüş yaptı. Bugün bu kişilerin yalnızca altısı hala hayatta.

Cernan’ın ailesi yaptığı açıklamada, emekli astronotun bir süredir sağlık sorunları yaşadığını söyledi ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Apollo 17’den önce Cernan, 1966 ve 1969 yıllarında uzaya iki kez gitmişti.

ABD ordusunun yetenekli subayları arasında gösterilen Cernan, 1963 yılında uzaya gitmek üzere seçilen üçüncü NASA astronot ekibinin içinde yer almıştı.

1976 yılında emekliye ayrılan Cernan, özel sektörde çalışmaya başlamış ve uzun bir süre ABD televizyonlarında farklı konularda yorumculuk yapmıştı.