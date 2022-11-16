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Ay’a dönüşte ilk adım atıldı… NASA’nın en güçlü roketi Artemis-1 fırlatıldı

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Ay'a dönüş projesi SLS-Orion uzay aracı "Artemis-1" fırlatıldı.
Ay’a dönüşte ilk adım atıldı… NASA’nın en güçlü roketi Artemis-1 fırlatıldı

NASA’nın, Yunan Ay tanrıçası “Artemis”in adı verilen keşif görevi kapsamındaki en büyük roketi, Florida’nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

NASA, 27 Eylül’de Ay'a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida’yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar vermişti.

Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilecek Ay’a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül’de planlanan uçuş denemesi Florida’ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle üçüncü kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül’de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA’nın Derin Uzay Keşif Sistemleri’nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek “Artemis I” uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları, 2024’te Ay’ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025’te Ay’a iniş yapabilecek.

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