Ay'a ilk kez özel bir şirket ayak basacak

Gezegenimizin uydusu Ay'a ilk defa bir özel şirket araç gönderecek. Moon Express isimli şirket bu projenin hayata geçeceği tarihi açıkladı.

Gezegenimizin uydusu Ay'a ilk defa bir özel şirket araç gönderecek. Moon Express isimli şirket merakla beklenen tarihi açıkladı.

Ay’da madencilik yapmak için kolları sıvayan Moon Express, eğer başarıya ulaşırsa Ay'a ayak basan ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Gezegenimizin uydusu Ay'a ilk defa bir özel şirket araç gönderecek. Moon Express isimli şirket merakla beklenen tarihi açıkladı.

Yapılan açıklamada hedef 2018 olarak açıklandı. Şirket projesi sayesinde şimdiden 45 milyon dolarlık fon toplamış durumda.

Ayrıca Ay'a ayak basacak ilk şirketi hatırı sayılır bir ödül bekliyor.

Teknoloji devi Google'ın açtığı 'Lunar X Prize' isimli yarışma çerçevesinde bütçesinin en az %90'ı özel fonlardan oluşan bir aracı 31 Aralık 2017’ye kadar Ay’a indiren ilk şirkete 20 milyon dolar ödül vadediliyor.

Başka bir deyişle Moon Express planında başarıya ulaşırsa 20 milyon doların da sahibi olacak.