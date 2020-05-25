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Ay'a insan göndermeye hazırlanan Çin, temmuzda Mars yüzeyine sonda gönderiyor

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Çin, temmuz ayında Mars'ın yüzeyine sonda ve uzaktan kumandalı robot göndermeye hazırlanıyor.
Ay'a insan göndermeye hazırlanan Çin, temmuzda Mars yüzeyine sonda gönderiyor

Projeyi yönetecek Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in ilk Mars görevini başlatmak üzere temmuz ayında sondayı kızıl gezegene göndereceğini duyurdu.

Uzay programlarına milyarlarca euroluk yatırımlar yapan Çin hükümeti daha önce, uydular fırlattı, Ay'a insan gönderme çalışmalarına başladı ve mayıs ayında yeni bir uzay aracını piyasaya sürdü.

Şirket, şimdi de Mars görevine başlanacağını duyurarak, "Amacımız 2020'de Mars'a bir sonda göndermekti. Bu büyük proje planlandığı gibi ilerledi ve sondayı temmuzda göndermeyi hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

Çin'in "Tianwen" adını verdiği Mars misyonunda, sondayı Mars'ın yörüngesine yerleştirmeyi, gezegene iniş yapmasını sağlamayı ve yüzeydeki robotu analiz yapmak üzere kullanmayı hedeflediği bildirildi.

Ortalama 7 ay süren Mars yolculuğu sonrası sondanın kızıl gezegene 2021'de ulaşması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri de daha önce, haziran ve ağustos ayları arasında Mars'a "Perseverance" adı verilen 5. keşif aracını göndereceğini açıklamıştı.

 
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