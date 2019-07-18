Aya Napa: İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla yaşları 15 ile 18 arasında değişen 12 kişi tutuklandı

19 yaşındaki İngiliz bir kadın, çarşamba sabahı erken saatlerde Ayia Napa'daki bir otelde tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet sonrası polis, yaşları 15 ile 18 arası değişen 12 İsrailli genci tutukladı.
Mahkeme 12 zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı aldı. Zanlılardan birinin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle mahkeme kapalı oturumda gerçekleşti.
Tecavüz olayına 3 kişinin karıştığı iddia edilirken diğer 9 zanlının suçlamaları reddettiği aktarıldı. Aya Napa Hotel’de meydana gelen olayın belirtilmemiş sayıda cep telefonuna kayıt edildiği raporda yer aldı.
Basının yoğun ilgi gösterdiği davada İsrailli bir diplomatında duruşmayı izlediği bildirildi.
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