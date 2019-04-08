"Ayak Bacak Fabrikası" Oyunu Perdelerini Açıyor

Türkiye'nin önemli epik tiyatro yazarlarından Sermet Çağan'ın yazmış olduğu ve Baraka Tiyatro Ekibi'nin güncel olaylarla harmanlayıp yorumlayarak ülkemize uyarladığı tek perdelik komedi oyununda Sol Anahtarı müzik grubunun da oyuna özgü besteleri ve canlı müziği yer alıyor.

Arabahmet Kültür Evi'nde sahnelenecek olan oyun, sadece Nisan ayı boyunca cumartesi ve salı geceleri Lefkoşa seyircisiyle buluşacak. Ardından Mayıs ayında Mağusa ve Omorfo turnelerine çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak olan oyunun biletleri 10TL öğrenci için 5TL olup girişten veya Khora Kitap Cafe'den temin edilebilecek. Rezervasyon için 0533 886 48 18 numaralı telefon aranabilecek.

Bir kara komedi olan "Ayak Bacak Fabrikası"nda, kara tohum yemek zorunda bırakılarak kötürüm olan bir halkın aymazlığını; patronların, kendi çıkarları için devletin çeşitli kademelerini ve halkın dini inançlarını nasıl da kullandıklarını; her gün etrafınızda gördüğünüz kimi kurnaz, kimi saf, kimi aşık ama hepsi kendi dünyasında “sıradan vatandaş” tiplerini; halkı koruması ve adaleti sağlaması gereken polisin ve yargının aslında kimlere hizmet ettiğini; kısacası sistemin nasıl olması gerektiğini değil nasıl olmaması gerektiğini izleyeceksiniz. Müzik ve danslarla renklenen, Sol Anahtarı'nın besteleriyle şenlenen bu komedi oyununa tüm tiyatro severler davetlidir.