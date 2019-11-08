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Ayak kokusu nasıl geçer?

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Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusunu geçirmenin doğal yolları neler? İşte ayaklarda oluşan kötü kokuyu geçirmenin en etkili yöntemi!
Ayak kokusu nasıl geçer?

Hemen hemen herkesin yaşadığı problemlerden biri olan ayak kokusu oldukça can sıkıcı bir durumdur. Özellikle misafirliğe gidildiğinde oldukça utanç verici bir durum olarak kabul edilen bu sorundan kurtulmak istemez misiniz? Ayak kokusunu gidermek için kimyasal ürünler yerine doğadan gelen mucizeleri sizler için hazırladık.Bu yöntem sayesinde bu sorununuzdan kısa sürede kurtulabileceksiniz. Peki ayak kokusu nasıl geçer? İşte tüm yapmanız gerekenler elmaelma.com'da. 

ÜZÜM SİRKESİYLA AYAKLARINIZI YIKAYIN! 

Geniş bir leğenin içerisine sıcak su doldurun ve içerisine yarım litre organik üzüm sirkesi koyun. Sıcak suyun içerisineki bu suyun içerisinde ayaklarınızı yarım saat kadar dinlendirin. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayın. Ayak kokusundan kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. 

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