Ayak kokusu neden olur, hastalık belirtisi midir?

Ayak kokusu çoğu zaman bir hastalık belirtisidir. Kokunun altında saklı olan sebep az su tüketimi, ayak mantarı ve şeker hastalığıdır. Böyle bir durumda ayak kokusunu doğal yollarla önlemenin yolları bulunmaktadır. Fakat altında yatan hastalığı öğrenmek için mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.

Ayak kokusu neden olur?

Az su tüketimi: Az su tüketimi ayak kokusunun başlıca sebeplerindendir. Ayak kokusunu önlemek için bol su tüketimi önerilmektedir. Su vücutta yer alan zararlı toksinleri atarak ayak kokusunu önlemektedir.

Ayak mantarı: Ayak mantarı ayak sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık problemidir. Ayağın kötü kokmasına yol açan ayak mantarı, ayağın sürekli olarak kokmasına sebebiyet verir.

Şeker hastalığı: Ayak kokusu şeker hastalığının belirtilerinden biridir.

Ayak kokusu nasıl geçer?

Karbonat: Ayak kokusu için karbonat etkili bir yöntemdir. Cilt sağlığı için de oldukça etkili olan karbonat ayak kokusu sorununu çözüme kavuşturmaktadır. Ayaklarınızı her akşam karbonatlı suyun içerisinde bekletin bu sayede ayakta kokuya neden olan zararlı bakteriler atılmış olacak. Karbonatlı su ayak kokusunu yok etmenin yanı sıra mantar gibi oluşumları da önlemektedir.

Lavanta yağı: Ayak kokusunu gidermek için doğal ve etkili çözümlerden biri de lavanta yağıdır. Lavanta yağı ayak kokusunu önlemek için oldukça faydalı bir yağdır. Lavanta yağı, ayakta kokuya neden olan mantar ve bakterilerin temizlenmesine yarar sağlamaktadır. Lavanta yağını ayağa uygulamak için bir leğenin içerisine 10 ila 15 çay kaşığı lavanta yağı damlatarak her akşam bunu uygulayın.

Çay: Ayak kokusu için birebir olan çayın içerisinde yoğun miktarda tanik asit bulunmaktadır. Ayak sağlığı için son derece de faydalı olan tanik asit ayakta yer alan bakterilerin temizlenmesinde önemli bir görev üstlenir. Çay ayak derisindeki gözenekleri temizleyerek kokuyu ortadan kaldırmaktadır. Pamuk yardımıyla çayı ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Sirke: Sağlık için faydaları bitmeyen sirke ayak kokusunda da yardıma koşuyor. Sirke ayakta kokuya sebep olan zararlı bakterileri yok etmektedir. Sirke, ayakta tekrardan zararlı bakterilerin oluşmasını da önlemektedir.

Pudra: Ayak kokusuna iyi gelen doğal çözümlerden biri de pudradır. Pudra, ayağın terlemesini önlemektedir. Pudra kullanımı ayakta yaşanacak olan kızarıklığı da engellemektedir. Pudra ayağın nemlenmesini engelleyerek ayak kokusunu da önlemektedir.