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Ayakkabıcı, Rusya'da rakiplerine 'pabuç bırakmadı'

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Ayakkabıcı, Rusya'da rakiplerine 'pabuç bırakmadı'
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Çetin, "Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik ayakkabı ihracatı geçen ay yüzde 65 artış gösterdi." dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, Rusya'ya yönelik ayakkabı ihracatının geçen ay yüzde 65 artış gösterdiğini belirterek, "Ruslar artık hem kalitesi hem de uygun fiyatı nedeniyle Türk ayakkabısını tercih ediyor." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabaların ayakkabı sektörüne olumlu katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin bu yılın ocak-şubat döneminde ayakkabı ihracatındaki toplam artış oranının yaklaşık yüzde 10'a ve toplam tutarın da 123 milyon dolara ulaştığını ifade eden Çetin, AB ülkesi Bulgaristan'a ihracatın şubatta yüzde 216 arttığını açıkladı.

Geçen ay Rusya'ya ayakkabı ihracatının yüzde 65 arttığını bildiren Çetin, "İlişkilerin düzelmesiyle ayakkabı sektörünün ihracatı 200 milyon dolara çıkabilir. Türkiye ilişkilerin bozulmasından önce ayakkabı ihracatının yüzde 20'sini Rusya'ya yapıyordu. Rusya bizim hedef ülkelerimizden biri." diye konuştu.

Önceki dönemlerde Rusya'dan küçük firmaların Laleli'den ürün alırken, bugün büyük Rus zincir mağazaların kendi koleksiyonlarını ve ürünlerini Türkiye'de yaptırdıklarını anlatan Çetin, "Ruslar trend ayakkabı tercih ediyor. Türk ayakkabı sektörü de bunu çok iyi yapıyor. Döviz kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle Rusya'nın İtalya'dan ayakkabı ithalatı son dönemde yüzde 50 düştü. Ruslar artık hem kalitesi hem de uygun fiyatı nedeniyle Türk ayakkabısını tercih ediyor. İlişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar sayesinde ihracatımız artıyor. Bu tutarın 2018'in ortalarında 200 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Her 10 ayakkabıdan 7'si kadın ayakkabısı

Rusya'nın Türkiye'den aldığı 10 ayakkabıdan 7'sinin kadın ayakkabısı olduğunu bildiren Çetin, Türkiye'den daha çok moda ayakkabı satın aldıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağını anımsatan Çetin, "Rusya'nın vize serbestisi getirilmesini istiyoruz. Vizelerin kaldırılması sanayicinin ticareti için olumlu sonuç doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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