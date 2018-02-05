  • BIST 117.628
  • Altın 161,554
  • Dolar 3,7706
  • Euro 4,6947
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Ayaklanma zanlıları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıyor

» »
Ayaklanma zanlıları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıyor
Ayaklanma zanlıları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıyor

 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşecek olan duruşmada sanıklar aleyhine getirilen davaların ilk tahkikat duruşmasının yapılması ve yargılanmak üzere Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi bekleniyor.

 Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ve ofisin harabeye döndürüldüğü saldırı ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan’ın yargılanmasına başlıyor. Zanlılar aleyhine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından bugün ilk tahkikat duruşması maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacaklar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşecek olan duruşmada sanıklar aleyhine getirilen davaların ilk tahkikat duruşmasının yapılması ve yargılanmak üzere Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi bekleniyor.

fafa.jpg

 (yenidüzen)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HÜKÜMET, ÖNCELİKLERİNİ 22 MADDEDE SIRALADI05 Şubat 2018 Pazartesi 07:45
  • Erhürman Başkanlığı’ndaki Bakanlar Kurulu salı günü toplanıyor04 Şubat 2018 Pazar 19:01
  • Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu04 Şubat 2018 Pazar 19:00
  • CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin protokolü04 Şubat 2018 Pazar 16:34
  • Dr Burhan Nalbantoğlu 38. ölüm yıl dönümünde anılıyor04 Şubat 2018 Pazar 14:43
  • Meclis Genel Kurulu yarın başkanlık divanı seçimleri için toplanıyor04 Şubat 2018 Pazar 14:39
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nin "Dünya Kanser Günü" mesajı04 Şubat 2018 Pazar 14:29
  • AB Burs Programı tanıtımları sürüyor04 Şubat 2018 Pazar 14:07
  • Polisiye olaylar04 Şubat 2018 Pazar 14:05
  • Berova: "Yasal olarak Meclis Başkanı olamaz"03 Şubat 2018 Cumartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti