Ayaklanma zanlıları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıyor

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşecek olan duruşmada sanıklar aleyhine getirilen davaların ilk tahkikat duruşmasının yapılması ve yargılanmak üzere Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi bekleniyor.

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ve ofisin harabeye döndürüldüğü saldırı ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan’ın yargılanmasına başlıyor. Zanlılar aleyhine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından bugün ilk tahkikat duruşması maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacaklar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşecek olan duruşmada sanıklar aleyhine getirilen davaların ilk tahkikat duruşmasının yapılması ve yargılanmak üzere Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi bekleniyor.

(yenidüzen)