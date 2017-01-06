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Ayaklarına PVC kaplattı!

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Ayaklarına PVC kaplattı!
Her garip trendin arkasında o çift var. Ne yapsalar, ne giyseler moda oluyor. İşte West çiftinin moda dünyasına kazındırdığı yeni akım...

Son zamanlarda moda dünyasında yeni bir trend olmadan neredeyse güne başlayamaz olduk. Öyle absürd öyle “Kim giysin” bunu diyeceğimiz parçalar popüler oluyor ki, adeta gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi bakakalıyoruz!spl1398028_016.jpg

Onlardan biri de Kanye West ve eşi Kim Kardashian’ın moda dünyasına kazandırdığı PVC botlar.
Yaklaşık üç ay önce, salaş kot montu, büstiyeri ve Yeezy marka şeffaf çizmeleriyle Hollywood sokaklarında arz-ı endam eden Kardashian önceleri herkes tarafından alay konusu olsa da, peşinden gidenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

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Şimdi diyeceksiniz ki, bu trendin üstünden üç ay geçti. Evet lakin etkisi yeni yeni kendini göstermeye başladı. Ne tarafa baksanız şeffaf ayakkabı giyen bir kadın görmeniz mümkün. Bu arada hemen hatırlatalım. Bu botları Kanye West tasarlıyor ve Yeezy de onun markası!

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Kendall Jenner da bu akıma uyanlardan. Jenner, genelde file çoraplarla kombin yapıyor. Ne diyelim umarım bu akım fazla uzun sürmez ve kendiliğinden ortadan kaybolur!spl1415462_007.jpg

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