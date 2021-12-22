Ayaktan vurulma olayıyla bağlantısı olan kişi tutuklandı

Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
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