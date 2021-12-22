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Ayaktan vurulma olayıyla bağlantısı olan kişi tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Ayaktan vurulma olayıyla bağlantısı olan kişi tutuklandı

Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.


Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor. 

 

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