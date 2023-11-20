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"Ayaktaysak, dizlerimizde derman varsa Adalet içindir"

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İsias Otel'de hayatını kaybeden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, evlatlarını İsias'ta kaybeden aileler olarak 'adalet' için yaşadıklarına vurgu yaparak, mücadelelerinin her platformda devam edeceğini kaydetti.
"Ayaktaysak, dizlerimizde derman varsa Adalet içindir"

Feriha Yiğittürk'ün konuyla ilgili paylaşımı şöyle: 

Adalet için mücadele ediyorsak eğer, çocuklarımıza duyduğumuz özlem ve saygıdandır. 

Çocuklarımız için nefes alıyor, adalet için yaşıyoruz.
Her gün, her an, onca yaşanmışlık ve anı yüzümüze çarpıyor, içimizdeki o büyük boşluk daha da genişliyor.

Ayaktaysak, dizlerimzde derman varsa, çocuklarımızın yarım kalan hayatlarını, başka çocuklarda yaşatmak içindir.
Bir de...
Adalet için! 

Her sabah, derneğimiz mali olarak daha fazla güçlensin, evlatlarımızın isimleri yaşasın, yeni burslar verelim, başka çocukların geleceğine dokunalım diyorsak, motivasyonumuz ne olabilir? 

Peki, bize bunları yaşatanlar, 5 yıl sonra elini kolunu sallayarak gezecek öyle mi? 
Canlarımızı alanlar, onları hayattan bilerek ve isteyerek koparanlar ne olacak? 

Uzman kişilerin, "kum dolu kovayı ters çevirmek gibi" dediği İSİAS cehennemini yaratanlar hesap vermeyecek, öyle mi?
Birileri bizim susup oturmamızı bekleyecek, öyle mi? 

Susmayacağız. 
Unutturmayacağız. 
Mücadelemiz her platformda devam edecek. 

İSİAS katillerine kumdan otel yapma izni veren bu sistemde, olası kasttan yargılanmaları gerekirken, 3-5 yılda özgürlüklerine kavuşabilecekleri bir iddianame ortaya çıkarmak vicdani değildir, hukuken de gerçeği yansıtmaz. 

Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!
Evlatlarımızın gözleri, bizlerin nefesleri enselerinde olacak.
HESAP VERECEKLER!

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