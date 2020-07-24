Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namaza 350 bin kişi katıldı; Erdoğan Kur'an okudu

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz kılındı.

Yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen cuma namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet'e akın etti. Bazı vatandaşların alanda sabahladığı görüldü. Polislerin dün geceden kurduğu güvenlik barikatlarının açılmasıyla onlarca vatandaş Sultanahmet'e doğru koştu. Kameralara yansıyan görüntüler, sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irat etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Çıkışta kameraların karşısına geçen Erdoğan, bugün cuma namazına 350 bin kişi iştirak ettiğini duyurdu. Kültür Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın içine ve dışında yapılacak restorasyon çalışmasına dikkati çeken Erdoğan, "Ayasofyamızı bu alışmalarla çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız" dedi.