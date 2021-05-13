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Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Yeniden ibadete açılan tarihi camideki ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

87 yıl sonra ilk heyecan

İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde büyük heyecan yaşandı.

Sabah namazı ve Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. COVID-19 tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşların bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunurken, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı dua yaptırdı. Bayram namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı.

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